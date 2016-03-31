"Тушки" возвращаются: СМИ рассказали, как БПП и "Народный фронт" пытаются создать коалицию

Примерно две недели назад в АП рассматривали рискованный вариант о вхождении в коалицию отдельных депутатов из числа внефракционных, передает "Украинская правда".

Рискованный – потому что Банковая могла получить жесткую оппозицию фракций "Радикальной партии" и "Батькивщины".

Издание отмечает, что теперь план другой – чтобы депутаты вступали в фракции БПП и НФ. Над ним работали, позвонив депутатам даже в два ночи.

По информации УП, за переговоры о вступлении депутатов во фракцию БПП отвечают нардепы Игорь Кононенко, Сергей Березенко, первый заместитель главы администрации Виталий Ковальчук, в НФ – Андрей Иванчук.

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Так, 30 марта в БПП вступила бывший член фракции "Самопомич" Ирина Суслова.

Многим нардепам это напомнило 2010 год, когда благодаря решению Конституционного суда тогдашний президент Виктор Янукович получил возможность сформировать большинство благодаря вхождению в коалиции отдельных депутатов, а не только фракций. Это помогло ему узурпировать власть в Украине. Для таких депутатов тогдашняя оппозиция, которая сейчас не пренебрегает такими же методами, придумала обидное прозвище "тушки".

"Только теперь "тушение" выглядит более благородно, поскольку депутаты не входят в коалицию, а во фракции. План АП – дотянуть количество депутатов БПП до 144 человек, еще несколько депутатов войдут в НФ – чтобы было 83 нардепа. Это позволит сформировать хрупкое большинство из 227 нардепов", - говорится в расследовании издания.

"Дешевле мотивировать 10 внефракционных, чем проводить перевыборы", – иронично шутит один народный депутат из фракции БПП.

Сейчас план БПП – завести во фракцию "группу Гопко" и еще 5-6 внефракционных.

"Группа Гопко" – это непосредственно Анна Гопко, Виктория Пташник, Остап Еднак, Павел Кишкарь и Виктор Кривенко, которые были исключены из "Самопомочи" после голосования за изменения в Конституцию в августе 2015 года.

По данным УП, по состоянию на вечер среды не готовыми зайти в президентскую фракции оказались Гопко и Еднак. В четверг, 31 марта, в БПП вошли Павел Кишкарь и Виктор Кривенко. Решение было принято во время заседания фракции.

Депутаты также называют других кандидатов на вступление во фракции. Звучали фамилии "свободовца" Сергея Рудыка, внефракционного Юрия Деревянко, бывшего члена фракции БПП Евгения Рыбчинского, экс-члена фракции НФ Вячеслава Костянтиновського и бывшего "радикала" Артема Витко.

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Тем временем, в четверг "Самопомич" провела совместное заседание с фракцией БПП. И первая заверила, что останется в оппозиции.

Издание отмечает, что очевидным является одно – ситуация останется нерешенной до возвращения петра Порошенко из США, где он находится по приглашению президента Барака Обамы. А уже на следующей неделе должен начаться его официальный визит в Японию.

Поэтому политический кризис в стране затянется минимум до следующей пленарной недели, которая начнется 12 апреля, подытожили в издании.