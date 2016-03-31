Еще два нардепа решили пополнить ряды фракции БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кишкарь сказал в комментарии журналистам.

Он также отметил, что его требование – "выступление господина Гройсмана со взятием публичных обязательств по выполнению коалиционного соглашения".

На вопрос, знает ли он о вхождении других внефракционных депутатов в БПП, Кишкарь сообщил, что Кривенко также написал соответствующее заявление.

Читайте такжеВ БПП рассчитывают, что коалиция будет сформирована сегодня

Отметим, Кишкарь и Кривенко оба прошли в украинский парламент от партии "Самопомич", однако были исключены из фракции этой партии вместе с еще тремя депутатами в сентябре 2015 года.

Причиной этому послужило голосование 31 августа 2015 года за проект изменений в Конституцию. Тогда 26 депутатов из фракции "Самопомич" проголосовали "против", а 5 - "за": Анна Гопко, Павел Кишкар, Виктория Пташник, Остап Еднак и Виктор Кривенко, за что и были исключены из фракции.

Как сообщал УНИАН, вчера к фракции БПП в Верховной Раде также присоединилась исключенная из "Самопомочи" год назад нардеп Ирина Суслова.