Исключенная из "Самопомочи" Суслова вошла во фракцию БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщал УНИАН, Суслову исключили из фракции "Самопомич" из-за ее голосования 10 февраля 2015 года за постановление о даче согласия на назначение Виктора Шокина на должность генпрокурора. Суслова избиралась в парламент по списку партии "Самопомич" под номером 4.

Отметим, что по состоянию на 30 марта 2016 года фракция БПП насчитывает 138 депутатов. Таким образом, с учетом Сусловой фракция увеличится до 139 человек.

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