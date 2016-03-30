Исключенная из "Самопомочи" Суслова вошла во фракцию БПП
12:25, 30 марта 2016Политика
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Народный депутат Ирина Суслова, исключенная год назад из фракции "Самопомич", вошла во фракцию "Блок Петра Порошенко".
Ирина Суслова пополнила ряди фракции Порошенко / фото volya.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
Как сообщал УНИАН, Суслову исключили из фракции "Самопомич" из-за ее голосования 10 февраля 2015 года за постановление о даче согласия на назначение Виктора Шокина на должность генпрокурора. Суслова избиралась в парламент по списку партии "Самопомич" под номером 4.
Отметим, что по состоянию на 30 марта 2016 года фракция БПП насчитывает 138 депутатов. Таким образом, с учетом Сусловой фракция увеличится до 139 человек.
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