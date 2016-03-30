Порошенко сегодня начнет четырехдневный визит в США

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках визита Порошенко примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению президента США Барака Обамы. Саммит пройдет в Вашингтоне.

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Кроме того, запланированы переговоры главы Украинского государства с руководством США, а также двусторонние встречи с главами государств и правительств, участвующих в Саммите.

В частности, по данным пресс-секретаря президента Святослава Цеголко, планируются встречи Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Аргентины Маурисио Макри.

Стоит отметить, что встреча президента США Обамы с Петром Порошенко не запланирована.

Также президент Украины планирует выступить в Капитолии.