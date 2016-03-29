Стали известны подробности инцидента со стрельбой в Капитолии

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции Капитолия, передает Лента.ру.

«Мы считаем, что действовал один человек, который ранее часто посещал Капитолий. Нет никаких оснований полагать, что это нечто большее, чем уголовное преступление», — отметил представитель полиции Мэтью Вердероза.

Личность стрелявшего, по словам Вердерозы, уже установлена: им оказался Ларри Рассел Доусон. В настоящее время преступник находится в больнице, ему сделана операция. Представитель полиции также уточнил, что незначительную травму получила женщина, она госпитализирована.

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Детали происшествия приводит CNN со ссылкой на свои источники. По информации телеканала, Доусон пытался пройти через рамки металлоискателя на входе в туристическую зону Капитолия, и когда аппарат сработал, вытащил пистолет. В него выстрелили сотрудники полиции, отвечающие за охрану здания.

По данным CNN, в октябре 2015 года Доусон, 66-летний житель штата Теннесси, был арестован по обвинению в нападении на полицейского зале заседаний Палаты представителей. Перед нападением Доусон, по словам очевидцев, назвал себя «пророком Бога».

Ранее УНИАН сообщал, что в центре для посетителей в здании конгресса США в Вашингтоне мужчина открыл стрельбу.