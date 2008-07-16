В Киеве пропал хлеб, потому что Черновецкий разбросал его под зрелища?

Фракция Блока Виталия Кличка считает, что напряженная ситуация с хлебом в столице – это попытка переложить на плечи киевлян и пекарей часть расходов на предвыборную кампанию действующей власти. Ситуация может привести к упадку хлебопекарской отрасли и роста социального напряжения в Киеве, идет речь в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой Блока Кличко.

Как отмечает Блок Кличко, “во время предвыборной кампании ради популистских обещаний, «зрелищ» и «хлеба» команда мэра истощила резервы стратегически важных для столицы предприятий. За обещания одного из кандидатов сегодня платит каждый киевлянин”. “Предвыборная кампания нуждалась в значительных средствах – а щедрые социальные обязательства легли на городской бюджет без реального финансирования. Это выжало все соки из социально важных предприятий и поставило их на грань остановки работы, - убежден В.КЛИЧКО. - Теперь команда мэра будет «латать дыры» и возмещать убытки за счет киевлян и пекарей”.

Как говорит В.КЛИЧКО, “мы считаем: недостаток хлеба в Киеве, отсутствие запасов муки и долги предприятий является результатом недальновидной политики властной команды, последствием планомерного истощения ресурсов предприятия. Блок Виталия Кличко выступает за экономически обоснованный подход к ценообразованию и сбалансированную политику защиты малообеспеченных”.

Жизнь социально важных предприятий не должна быть заложником предвыборных кампаний, заявляют в Блоке Кличко. В ином случае такие кризисные явления как ситуация с хлебом в столице будут возникать каждый раз после выборов. “Нужно разработать четкий механизм защиты социально-значимых предприятий от давления властных кандидатов и сделать невозможной спекуляцию вокруг них. Действовать нужно уже сейчас, потому что иначе во время следующих выборов нестабильность в этой отрасли возобновится», - отмечает В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 14 июля председатель правления ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА заявил, что с 15 июля столичные хлебозаводы, входящие в состав ОАО «Хлеб Киева», вынуждены прекратить отгрузку хлеба предприятиям и частным предпринимателям, которые занимаются реализацией хлеба вне столицы.

«На такой шаг нас вынудила пойти ситуация, которая сложилась на наших хлебокомбинатах. Учитывая то, что запасов муки остается на неделю, мы не можем позволить себе оставить жителей столицы без хлеба. Ежедневно за пределы Киева вывозится свыше 100 тонн хлебной продукции. И если этот хлеб будет оставаться в столице, то мы сможем некоторое время удерживать ситуацию», - заявил И.МАЗУРИКА.

Он отметил, что в данный момент идет работа над решением вопроса относительно компенсаций хлебопроизводителям и формирования новой системы ценообразования, для чего создана рабочая группа, в которую вошли представители Киевской городской госадминистрации и депутаты Киевсовета.

Председатель правления ОАО «Хлеб Киева» заявил, что в результате постоянно увеличивающейся задолженности хлебопекарных предприятий перед поставщиками существует реальная угроза остановки хлебозаводов. Так, на днях был остановлен хлебозавод в Броварах из-за отключения газа за долги предприятия.