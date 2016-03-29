В Кривом Роге избиратели получали по 500 гривень из городского бюджета – Соболев

Об этом в эфире Громадського сообщил народный депутат от «Самопомичи» Егор Соболев.

Нардеп рассказал, что в первом туре на выборах в 2015 году Юрий Вилкул набрал примерно 89 тысяч голосов и столько же он набрал во втором.

На выборах 27 марта этого года Вилкул набрал 210 тысяч. По словам Соболева, эти 120 тысяч появились после того, как 160 тысяч человек получили материальную помощь по 500 грн.

Читайте такжеВ Кривом Роге явка избирателей составила 55,77% - горизбирком

«Эти 120 тысяч новых избирателей появилось не только после кампании запугивания, они появились после того, как 160 тысяч человек получили от его имени по 500 грн. Подконтрольная ему мэрия выделила 80 млн грн материальной помощи, ее выдавали прямо через отделы социального обеспечения без какого-либо сокрытия» - заявил Соболев.

Как сообщал УНИАН, на внеочередных выборах мэра Кривого Рога Юрия Вилкула проголосовали 74,18% избирателей. На втором месте - Семен Семенченко (10,92%), на третьем - Светлана Сова (4,67%).