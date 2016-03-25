В АП не обсуждали с Яценюком его будущее в случае отставки - Ложкин

Об этом заявил глава Администрации президента Борис Ложкин, комментируя информацию о том, что Яценюк согласен уйти с поста премьера лишь отчетливо понимая свои дальнейшие политические перспективы, сообщает LB.ua.

Среди возможных опций для Яценюка назывались Нацбанк и Конституционный суд, однако, по словам Ложкина, он не знает ничего конкретного, что заинтересовало бы действующего премьер-министра.

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"Обсуждений относительно будущего Арсения Яценюка не было. Его на данный момент времени, как я понимаю, интересует программа будущего правительства, коалиционное соглашение, кто будет премьер-министром и какой состав Кабинета", - рассказал глава АП, добавив: "По его (Яценюка - ред.) политическому будущему нет ясности. Думаю, оно будет весьма продолжительным".

"Политические гарантии Яценюку можно давать тогда, когда будет понятна вся конфигурация будущей системы власти. На сегодняшний день она непонятна", - резюмировал Ложкин.

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