Журналиста «Украинской правды» по-прежнему держат в ГПУ

Как передал в «Обком» по SMS Сергей Лещенко, он до сих пор находится в стенах Генпрокуратуры Украины.

Обеспокоенность действиями Генпрокуратуры выражает Институт массовой информации. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Такие действия в отношении журналиста представляются неадекватными в данной ситуации, поскольку он (Сергей Лещенко) не может быть особо важным свидетелем в этом деле", - отметила директор ІМІ Виктория Сюмар.