Журналиста «Украинской правды» по-прежнему держат в ГПУ

17:58, 14 июля 2008
Политика
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Лещенко скинул SMS

Сергей Лещенко
Как передал в «Обком» по SMS Сергей Лещенко, он до сих пор находится в стенах Генпрокуратуры Украины.

Обеспокоенность действиями Генпрокуратуры выражает Институт массовой информации. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Такие действия в отношении журналиста представляются неадекватными в данной ситуации, поскольку он (Сергей Лещенко) не может быть особо важным свидетелем в этом деле", - отметила директор ІМІ Виктория Сюмар.

 

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