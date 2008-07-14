Журналиста «Украинской правды» по-прежнему держат в ГПУ
17:58, 14 июля 2008Политика
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Лещенко скинул SMS
|Сергей Лещенко
Обеспокоенность действиями Генпрокуратуры выражает Институт массовой информации. Об этом сообщает "Украинская правда".
"Такие действия в отношении журналиста представляются неадекватными в данной ситуации, поскольку он (Сергей Лещенко) не может быть особо важным свидетелем в этом деле", - отметила директор ІМІ Виктория Сюмар.
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