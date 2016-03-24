Вслед за российскими фильмами в Минкульте предложили взяться за музыкальную продукцию страны-агрессора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Украиноязычной песне пробиться довольно сложно. Иногда эти трудности присущи даже известным исполнителям", - отметил Кириленко.

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Он также подчеркнул, что украинское законодательство не стимулирует развитие украинской музыки, потому нуждается в усовершенствовании.

"Украинское законодательство позволяет не учитывать украинские песни вообще. Но мы готовы содействовать увеличению процента присутствия украинской песни", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, обнародованный Министерством культуры, вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Никита Михалков, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин и ряд других.

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В августе 2014 года пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию сообщала, что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино будет просматривать все российские фильмы, телесериалы и мини-сериалы и принимать решение относительно выдачи им прокатных удостоверений.