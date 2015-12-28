Минкульт передал Нацтелерадио и Госкино перечень "запрещенных" деятелей культуры
Министерство культуры официально предоставило Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Государственному агентству по вопросам кино перечень лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минкультуры, список составлен согласно представлений Службы безопасности Украины по состоянию на 28 декабря 2015 года.
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Отмечается, что перечень предоставлены этим государственным и регуляторным органам для принятия соответствующих решений и осуществления мониторинга телерадиопространства в соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины».
Как сообщалось ранее, перед новогодними праздниками Министерство культуры Украины обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. К "запрещенным" лицам отнесли фронтмена Limp Bizkit и боксера Роя Джонса.