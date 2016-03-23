Савченко запретила адвокатам обжаловать приговор и просить помилования (письмо)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом адвокат украинки Марк Фейгин заявил под стенами СИЗО-3 после встречи с Савченко, ссылаясь на письма пленницы.

Так, в одном из писем Савченко запрещает адвокатам подавать апелляцию на решение суда, прошение о помиловании, признание вины от ее имени или от имени защитников, а также осуществлять любые действия без ее разрешения.

Читайте такжеПутин рассмотрит предложения по обмену Савченко - Лавров

«В случае нарушения моей воли буду расценивать это как предательство с вашей стороны с автоматическим отказом от вас как от адвоката после таких действий. Я требую, как и ранее, осуществлять мою защиту максимально открыто в юридической, политической и медийной части», - написала Савченко, заявление которой зачитал Фейгин.

Он подчеркнул, что Савченко не хочет подавать прошение о помиловании, но, если этот вариант ей будет предложено, то, по словам защитника, «она будет его обсуждать с адвокатами, чтобы принять юридическое решение».

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

После оглашения приговора летчица заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России двух российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за их участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.

22 марта вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с Порошенко заявил, что госсекретарь США Джон Керри во время визита в Москву донесет до российской власти сигналы о немедленном Савченко. Визит госсекретаря США в РФ запланирован на 23-24 марта.