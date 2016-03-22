Савченко заявила, что возобновит сухую голодовку с 6 апреля

Об этом сообщается на официальной странице лётчицы в Facebook.

Также Савченко подтвердила, что не будет подавать апелляцию на приговор.

«Суд» РФ дал 22 года и 30 000 рублей (412 $) штрафа. А мог бы «судья» войти в историю... А не вляпаться в нее. 10 дней и «приговор» вступает в силу. Апелляцию на несуществующий суд не подаю. Сухую голодовку возобновлю с 06.04.16», - написала летчица.

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Она добавила: «Ну теперь работа только начинается... Лучше умереть в Украине, чем жить в России! Украина превыше всего!».

Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тысяч рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года. За этот период она несколько раз объявляла голодовку, последний раз – с 4 по 10 марта.