ЕС призывает Кремль "немедленно и безоговорочно" освободить Савченко

В Евросоюзе требуют немедленного освобождения украинской летчицы. Об этом говорится в официальном заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини.

Читайте такжеПутин рассмотрит предложения по обмену Савченко - Лавров

"Вместе со всем миром мы призываем российские власти немедленно и безоговорочно освободить Надежду Савченко по гуманитарным причинам, в соответствии с Планом мер по имплементации Минских соглашений и договоренностей об освобождении всех заложников и задержанных в связи с конфликтом на Донбассе людей", - сказано в заявлении.

При этом глава европейской дипломатии подчеркнула, что остальные заключенные в РФ украинские граждане также должны быть освобождены: "Это касается и других граждан Украины, незаконно удерживаемых на территории РФ, в том числе Олега Сенцова и Александра Кольченко. Им должны предоставить гарантии безопасного возвращения".

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

После оглашения приговора летчица заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России двух российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за их участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.

22 марта вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с Порошенко заявил, что госсекретарь США Джон Керри во время визита в Москву донесет до российской власти сигналы о немедленном освобождении Савченко. Визит госсекретаря США в РФ запланирован на 23-24 марта.