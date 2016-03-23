Порошенко обсудил с Байденом приговор российского суда в отношении Савченко
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден решительно осудили объявление Донецким судом Российской Федерации так называемого приговора по делу Надежды Савченко.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.
«Украина никогда не признает этого судилища», - подчеркнул Петр Порошенко в телефонном разговоре с Байденом.
Стороны скоординировали позиции с целью скорейшего возвращения Надежды Савченко.
В частности, вице-президент США заверил, что соответствующие сигналы относительно немедленного освобождения украинки будут донесены до российской стороны во время ближайшего визита в Москву госсекретаря США Джона Керри.
Порошенко обратил внимание на разработанный Украиной «Список Савченко», в который включены лица, которые фабриковали дело против нее.
Джозеф Байден также отметил, что первая леди США Мишель Обама была тронута обращением к ней жены президента Украины Марины Порошенко с просьбой присоединиться к кампании по освобождению Надежды Савченко.
Читайте такжеМИД отреагировал на решение суда по Савченко: это приговор самой России
Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».
Читайте также"Сами по тюрьмам сядете": Савченко спела во время оглашения приговора (видео)
Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.
Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.