Фракции делят портфели Кабмина: СМИ узнали вероятные кандидатуры на должности в правительстве

Яценюку предлагали возглавить Нацбанк, затем был вариант с главой Конституционного суда, говорится в расследовании "Украинской правды".

Но премьер, по словам источника издания, видит себя генеральным прокурором.

"Пытались аккуратно прозондировать Нацбанк, но ответа нет. Думаем. Потому что он уйдет, отдохнет, а через два месяца будет рассказывать, каким был хорошим премьером", – говорит источник УП в Администрации президента, добавляя, что идти на выборы в одном из свободных мажоритарных округов и заходить в парламент Яценюк категорически не хочет.

Во время переговоров команды президента и премьера согласовывали цену ухода. Издание отмечает, что Яценюк хочет кресло спикера для Андрея Парубия, пять министерских портфелей – министра МВД, которым должен остаться Арсен Аваков, министра юстиции для Павла Петренко, министра образования предположительно для нардепа Лилии Гриневич, а также министра экологии.

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Но в УП рассказывают, что БПП не очень хочет отдавать НФ министра юстиции. На этой должности в АП спят и видят Алексея Филатова, одного из заместителей главы Администрации президента. Нет договоренности и относительно министерства инфраструктуры.

Проблема может возникнуть и с министерством экологии.

Издание утверждает, что на него якобы претендуют фракции РПЛ и "Батькивщина". По информации УП, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко даже подписалась под проектом постановления о кандидатуре Владимира Гройсмана, которое Луценко обнародует в среду.

Что касается Ляшко, то его фракция торгуется за несколько министерских портфелей в обмен на возращение в коалицию.

Пока участники переговоров не приступали к серьезному обсуждению кандидатур в правительство, есть лишь некоторые наметки. Например, в будущем составе Кабмина может оказаться бывший польский премьер-министр и реформатор Лешек Бальцерович. В каком качестве – пока обсуждают. Министром финансов может стать бывший министр экономики Словакии Иван Миколош.

Но это лишь в том случае, если Наталия Яресько откажется работать в новом Кабмине.

К ее уходу может привести назначение нардепа от БПП Нины Южаниной, близкой к Порошенко, на пост главы Фискальной службы, чтобы "навести порядок в администрировании бизнеса". У Яресько с Южаниной старый конфликт из-за того, что Южанина вносила альтернативный законопроект о налоговой реформе, несогласованный с МВФ.

Кроме того, стало известно, что ни при каких обстоятельствах в новом составе Кабмина не будет работать министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, который давал согласие оставаться на месяц – до разрешения политического кризиса - и уже купил билет в Калифорнию, где планирует отдыхать месяц.

Его место, по словам издания, может занять Максим Бурбак, глава фракции НФ и друг Яценюка, который уже возглавлял Минтранс в 2014 году, пока и.о. президента был Турчинов.

Не вернется и министр экономического развития Айварас Абромавичус, который после увольнения несколько недель отдыхал в Доминикане. Его место может занять заместитель и протеже Ложкина Юлия Ковалив.

Кандидатуру самого Ложкина рассматривают на пост первого вице-премьера-министра экономики. Его, а не Ковальчука на этой должности хотел бы видеть Гройсман.