Яценюк назвал условия, при которых он якобы уйдет в отставку - Ляшко

Об этом сказал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко после встречи лидеров фракций и групп с президентом Украины Петром Порошенко.

Он отметил, что встреча закончилась «на позитивной ноте». «Мы можем делать вывод о том, что есть основания для формирования новой коалиции. Премьер Яценюк заявил, что если в парламенте есть 226 голосов под нового премьера, за новую программу действий, то он готов уступить должность», - сказал Ляшко. При этом добавил: «Я считаю, что подобные заявления премьера открывают шлюзы для формирования новой коалиции». Он отметил, что фракция Радикальной партии готова участвовать в формировании новой коалиции и «другие фракции также это показали».

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Ляшко сообщил, что «большинство фракций задекларировали свое желание участвовать в формировании новой коалиции», при этом подчеркнул, что на встрече «фамилия премьера не обсуждалась».

Он также сообщил, что во фракции «Батькивщина» считают, что сначала должен быть отправлено в отставку правительство, а затем начаться консультации относительно формирования новой коалиции и нового правительства. «А наша позиция категорически противоположная - мы считаем, что в условиях военной агрессии не может страна оставаться без правительства, без власти. Поэтому не теряя времени за 2-3 дня надо сформировать новую коалицию, новое правительство и новую программу и одновременно отправить в отставку это и выбрать новое правительство», - добавил он.

Ляшко подчеркнул, что "никакие кадровые вопросы не обсуждались и в том числе не обсуждались фамилии кандидатур на должность премьер-министра".

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Как сообщал УНИАН, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко предполагает, что постановление об отставке премьер-министра Арсения Яценюка может быть рассмотрено в Верховной Раде в ближайшее время.