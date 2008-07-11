Тимошенко дает ВР еще 53 миллиона, ДУСе - еще 40

Расходы на финансирование Аппарата Верховной Рады в 2008 году в целом предлагается увеличить на 53 млн. грн. - почти до 840 млн. грн.

Так, в поданном правительством проекте изменений в госбюджет-2008 предлагается увеличить расходы на финансирование Аппарата ВР с 806,793 млн. грн. до 834,561 млн. грн., или на 27,8 млн. грн. Кроме этого, в зарегистрированном сегодня в парламенте проекте Постановления о принятии проекта закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" предлагается увеличить финансирование Аппарата ВР еще на 25,381 млн. грн. При этом в документе указывается, что соответствующие уточнения в проект изменений в бюджет-2008 должны быть сделаны до того, как бюджет будет подан для подписи председателю Верховной Рады.

Увеличение финансирования Государственного управления делами предлагается только в правительственном варианте проекта изменений в госбюджет-2008. Сегодняшнюю сумму финансирования в 1 млрд. 149,742 млрд. грн. планируется увеличить до 1 млрд. 189,288 млн. грн, то есть почти на 40 млн. грн.