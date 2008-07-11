Яценюк говорит, что у Ющенко есть право вносить "свой" бюджет в ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имел полное право внести в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект об изменениях в государственный бюджет на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, в соответствии с решением Конституционного Суда, принятым в 2001 году, Президент наделен правом внесения изменений и дополнений в государственный бюджет.

«Поэтому спекуляции прошу прекратить. Президент воспользовался конституционными полномочиями и внес в парламент соответствующий проект закона», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что при рассмотрении Бюджетным комитетом правительственного проекта закона о внесении изменений в бюджет, львиная доля предложений главы государства была учтена.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 июля, В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.