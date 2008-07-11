Тимошенко пожаловалась, что программу не приняли, а отчитаться заставили

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство сегодня не должно было отчитываться в Верховной Раде, поскольку до сих пор не утверждена Программа деятельности Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во ВР во время рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета министров.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что правительственная программа была подана в Верховную Раду, и правительство рассчитывало на ее утверждение. «Но прошли 15 дней, отведенные для рассмотрения программы, и прошли они уже раз десять, а может, и двадцать. И программа из-за того, что не все в парламенте идет нормально, не была проголосована», - сказала премьер-министр.

По ее словам, таким образом, правительство работало без утвержденной программы. «И если придерживаться буквы закона, то мы сегодня и отчитываться не имели права. Поскольку если программа не утверждена, а Конституцией предусмотрен отчет правительства за программу деятельности правительства, но, в то же время, мы решили, что лучше эту процедуру уже пройти, поскольку нам необходимо иметь четкий ответ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.