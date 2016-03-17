Италия признала украинские водительские права

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем "Твиттере". "Важный результат моего последнего визита в Италию. Официальный Рим признал украинские водительские права", - отметил он.

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Как добавил министр внутренних дел Арсен Аваков, через два месяца украинцы, проживающие в Италии, смогут обменять водительские права без экзаменов. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он отметил, что соглашение с Италией предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Италии, а также граждане Италии, которые легально проживают в Украине, смогут обменять свои национальные водительские права на аналогичные документы страны проживания.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии; являются резидентами страны менее четырех лет; имеют действительные украинские удостоверения водителя.

Ограничения: обмену не подлежат недействительные или поддельные права; граждане, которые по состоянию здоровья не могут управлять автотранспортом, не смогут воспользоваться процедурой обмена прав; обмен ограничивается лишь теми категориями автотранспорта, которые указаны в национальных правах.

Он подчеркнул, что новое соглашение не отменяет норму закона, согласно которой украинцы в Италии и итальянцы в Украине, не имеют права пользоваться национальными водительскими удостоверениями больше года после получения официальной регистрации. Однако теперь обмен будет осуществляться без сдачи теоретического и практического экзаменов и, соответственно, без затрат на их оплату, которая составляет от 600 до 1000 евро.

"Процедура обмена будет занимать определенное время, поскольку для выяснения подлинности документов будет проводиться специальная проверка. При выдаче нового итальянского водительского удостоверения, украинское будет изыматься. Соответственно, итальянцы будут сдавать национальный документ при получении украинского", – добавил глава МВД.

Для граждан Украины обмен будет проводиться на территории Италии в представительствах Автоинспекции (Motorizzazione Civile) по месту жительства.

Арсен Аваков напомнил, что подобный договор между Украиной и Испанией действует уже шестой год.