Посол Италии: украинская власть сохраняет институциональное единство в противостоянии текущим вызовам

Об этом Романо написал в Twitter по итогам встречи послов стран G7 с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

"Хорошо осознавать, что институциональное единство противостоит текущим вызовам", - заявил Романо.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее. Он подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с должности министра стали системное давление на министерство, отсутствие стимулов для работы и попытки представителей фракции «Блока Петра Порошенко», особенно Игоря Кононенко вмешаться в работу министерства. Абромавичус заявил, что не желает быть «ширмой» для всевозможных схем и попыток установить контроль за денежными потоками.

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Вслед за министром заявления об отставке подали его заместители - Юлия Ковалив, Юлия Клименко, Максим Нефедов и торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призвали украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

3 февраля президент Украины заявил, что Абромавичус должен оставаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.