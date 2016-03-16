В Одессе собирают подписи за отставку Саакашвили
В Одессе проходит сбор подписей за отставку председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Как передает корреспондент УНИАН, инициатором акции выступил депутат Верховной Рады от БПП Дмитрий Голубов.
По его словам, оставить подпись за отставку Саакашвили можно в любой из 15 палаток, расположенных в различных районах города. В частности, на пересечении улиц Днепропетровская дорога и Академика Заболотного, на Крымском бульваре, в районе Пересыпи и центрального автовокзала, возле железнодорожного вокзала, в центре города (Соборная площадь) и пр.
На белых палатках черным цветом изображена карикатура на Саакашвили и стоят надписи: "Сбор подписей за отставку Михо Саакашвили", "Выперли из Тбилиси, вышвырнем из Одессы", "Инициатива народного депутата Дмитрия Голубова".
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Как заявил Голубов в эфире одного из местных телеканалов, он лично поставил подпись за отставку Саакашвили, потому что тот "не сделал ничего за год своей работы, и ничего, чтобы жизнь людей как-то улучшилась".
"Он не построил ни одного метра трассы Одесса-Рени, он провалил план по таможне, коррупция среди его советников, которые вымогают деньги у предпринимателей, поборы с бизнесменов города. Вымогательство, взятки и коррупция - все то, чем известен Саакашвили", - заявил Голубов. По его словам, с 3 марта собрано более 30 тыс. подписей.