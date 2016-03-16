В Одессе собирают подписи за отставку Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором акции выступил депутат Верховной Рады от БПП Дмитрий Голубов.

По его словам, оставить подпись за отставку Саакашвили можно в любой из 15 палаток, расположенных в различных районах города. В частности, на пересечении улиц Днепропетровская дорога и Академика Заболотного, на Крымском бульваре, в районе Пересыпи и центрального автовокзала, возле железнодорожного вокзала, в центре города (Соборная площадь) и пр.

На белых палатках черным цветом изображена карикатура на Саакашвили и стоят надписи: "Сбор подписей за отставку Михо Саакашвили", "Выперли из Тбилиси, вышвырнем из Одессы", "Инициатива народного депутата Дмитрия Голубова".

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Как заявил Голубов в эфире одного из местных телеканалов, он лично поставил подпись за отставку Саакашвили, потому что тот "не сделал ничего за год своей работы, и ничего, чтобы жизнь людей как-то улучшилась".

"Он не построил ни одного метра трассы Одесса-Рени, он провалил план по таможне, коррупция среди его советников, которые вымогают деньги у предпринимателей, поборы с бизнесменов города. Вымогательство, взятки и коррупция - все то, чем известен Саакашвили", - заявил Голубов. По его словам, с 3 марта собрано более 30 тыс. подписей.