ВР планирует разрешить осужденным пользоваться интернетом и получать пенсии

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный (УИК), Уголовный кодексы и законы «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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В частности, предлагается внести изменения в части прав осужденных на пользование Интернетом.

Кроме того, проектом закона предлагается урегулировать вопросы пенсионного обеспечения осужденных к лишению свободы, которые фактически, по действующим нормам УИК, не могут воспользоваться правом на пенсионное обеспечение.

Также проектом закона предлагается расширить права осужденных к лишению свободы, а именно: расходовать для приобретения продуктов питания, одежды, обуви, белья и предметов первой необходимости деньги, заработанные в исправительной колонии, полученные по переводам, за счет пенсий и иного дохода, без ограничения их количества.

Кроме того, предполагается обеспечить право осужденных к пожизненному лишению свободы на длительные свидания. При этом отмечается, что такие свидания осужденным к пожизненному лишению свободы предоставляются в пределах пропускной способности учреждений исполнения наказаний, но не более чем один раз в три месяца.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «положения УИК целесообразно дополнить прямыми нормами по возмещению стоимости питания, одежды, обуви и белья осужденными к лишению свободы».

Кроме того, проектом закона предлагается урегулировать вопросы условно-досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким путем решения данного вопроса исключительно судом.

Также проектом предлагается урегулировать вопрос о переводе осужденных к ограничению свободы для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного центра в другой, который на законодательном уровне не был урегулирован вообще.

Проектом закона предусмотрено внести изменения в статьи 389, 390 Уголовного кодекса Украины, которые решат существующие проблемы в судебной практике по рассмотрению вопросов об уклонении от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.