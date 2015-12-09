В Украине могут отменить пожизненное заключение для женщин
15:13, 09 декабря 2015Общество
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За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 228 народных депутатов.
Рада хочет отменить пожизненное заключение для женщин / Фото УНИАН
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно гуманизации уголовной ответственности женщин).
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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№ 2254а) проголосовали 228 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом закона предусматривается внести изменения в часть вторую статьи 64 Уголовного кодекса Украины, исключив возможность назначения такого сурового вида наказания, как пожизненное лишение свободы, женщинам, совершившим уголовное правонарушение.
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