Гройсман подписал "безвизовый" закон об электронном декларировании
19:36, 15 марта 2016Политика
1085 0
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал принятый сегодня закон относительно электронного декларирования чиновниками имущества и доходов, после чего направил его на подпись президенту Петру Порошенко.
Гройсман подписал закон об электронном декларировании имущества чиновников / Фото УНИАН
Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук.
«Владимир Гройсман, как и обещал, безотлагательно подписал закон о введении е-деклараций и направил на подпись президенту», - написал он.
Как сообщал УНИАН, Рада сегодня приняла с предложениями Порошенко закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".
Принятие такого документа является условием предоставления Украине безвизового режима со странами Европейского союза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter