Гройсман подписал "безвизовый" закон об электронном декларировании

Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук.

«Владимир Гройсман, как и обещал, безотлагательно подписал закон о введении е-деклараций и направил на подпись президенту», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Рада сегодня приняла с предложениями Порошенко закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".

Принятие такого документа является условием предоставления Украине безвизового режима со странами Европейского союза.