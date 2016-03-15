ВР приняла последний "безвизовый закон" об электронном декларировании (видео)

За данное решение проголосовали 278 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракция Оппозиционный блок и группа “Возрождение”.

Закон обязывает чиновников декларировать имущество в течение 60 дней после вступления закона в силу, то есть уже в 2016 году, поскольку закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которых в статье 172 прим 6 предусмотрено, что представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Ответственность по этой статье за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в отношении имущества или иного объекта декларирования, что имеет стоимость, наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 250 размеров минимальной заработной платы.

В то же время, согласно изменениям, к статье 366 прим 1 Уголовного кодекса Украины в случае если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 размеров минимальной заработной платы, то это наказывается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет";

Кроме того предусмотрено, что в течение семи дней после подачи декларации субъект декларирования имеет право подать исправленную декларацию.

Законом предусмотрено, что полная проверка декларации заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения и может осуществляться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности.

Предусмотрено также обязать чиновников декларировать автомобили стоимостью от 50 минимальных зарплат,

Как сообщал УНИАН, ВР 16 февраля приняла закон №3755 о внесении изменений в закон Украины о противодействии коррупции, что касается работы электронной системы предоставления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или в органах местного самоуправления.

В то же время в ЕС раскритиковали этот закон и подчеркнули, что он не отвечает антикоррупционным обязательствам, принятым украинским руководством.

25 февраля в пресс-службе главы государства сообщили, что по поводу закона об электронном декларировании, который нужен для безвизового режима, продолжаются консультации с Еврокомиссией с целью выработки возможных изменений.

12 марта стало известно, что президент Петр Порошенко применил право вето к закону об электронных декларациях и вернул его в Верховную Раду с предложениями, согласованными с Евросоюзом.