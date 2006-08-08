Янукович едет к Ахметову на праздник

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 12-13 августа посетит Донецкую область с официальной поездкой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Кроме того, эту информацию подтвердил губернатор области Владимир ЛОГВИНЕНКО сегодня на пресс-конференции в Донецке. Он сообщил, что ему во время короткой поездки В.ЯНУКОВИЧА в Донецк 5-6 августа удалось обсудить с премьер-министром некоторые региональные проблемы.

"Но более детальное обсуждение наших предложений будет, может, даже на этой неделе", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. На прямой вопрос корреспондента УНИАН, приедет ли В.ЯНУКОВИЧ в Донецк на этой неделе, губернатор ответил коротко :"Да".

В.ЛОГВИНЕНКО напомнил слова В.ЯНУКОВИЧА, сказанные им в Донецке 5 августа в коротком интервью в аэропорту о том, что "правительство разрабатывает стратегию развития государства".

"В этом контексте мы готовим этот разговор и встречу, и будем предлагать те наработки, которые у нас уже есть, в частности, по жилищно-коммунальному хозяйству и социально зависимым угледобывающим предприятиям", - отметил губернатор Донетчины.

По его мнению, "это то, что у нас практически готово, и мы передадим, и будем отстаивать и защищать, и просить поддержки в реализации этого направления".

"Я надеюсь, что эта тема будет поддержана правительством. Она очень важна. Угледобывающая промышленность есть и во Львовско-Волынском бассейне, и ситуация там не лучше", - заключил В. ЛОГВИНЕНКО.

Как сообщалось, 12 августа в Донецке будут проходить большие торжества по случаю 70-летия футбольного клуба "Шахтер", президентом которого является народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ.