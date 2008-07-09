Луценко знает, почему голосование за отставку Тимошенко не состоится

Министерство внутренних дел Украины не прекратит выдачу гражданам Украины загранпаспортов, несмотря на недостаточность финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Еще в начале года мы предупреждали Министерство финансов о том, что заложенного предыдущим правительством объема расходов хватит только на полгода, в соответствии с тенденцией увеличения желающих получить загранпаспорт. Так все и произошло. По состоянию на сегодня у нас существует десятимиллионная задолженность перед предприятиями, которые изготавливают загранпаспорта», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр сообщил, что в соответствии с законопроектом о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год предусмотрено выделить 45 млн. грн. на изготовление загранпаспортов.

«Я очень надеюсь, что Верховная Рада найдет возможность прекратить политическую болтовню и проголосовать за государственный бюджет, который не только в других очень важных сферах, но и в этом, казалось бы, мелком вопросе решает проблемы людей», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что располагает информацией о том, что около 20 народных депутатов уже вылетели из аэропорта «Борисполь» на отдых. «Поэтому никакого голосования за отставку правительства уже не произойдет. Но вопрос в том, что те, кто остался, должны были бы вспомнить о маленьких украинцах, которые могли бы взять паспорт и также отдохнуть за границей. Для этого необходимо просто проголосовать за изменения в бюджет», - подчеркнул министр.

В тоже время, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в случае непринятия изменений в бюджет вопрос финансирования изготовления загранпаспортов будет урегулирован усилиями МВД, Министерства финансов по согласованию с Бюджетным комитетом ВР.

«В разгар летнего сезона прекращать выдачу загранпаспортов нельзя. Хочу заверить, что как бы то ни было – либо нам поможет ВР, либо мы с Минфином и Бюджетным комитетом решим этот вопрос самостоятельно - но паспорта людям будут выдаваться, и не нужно создавать ажиотажа. Я бы просил людей не паниковать, все будет хорошо», - заявил министр внутренних дел.