"Письмо счастья" для президента

Ну и зря президент не писал «никакого письма» Надежде Савченко. Даже если не писал, то после надо было заявить, что писал. Потому что беспокоится, переживает и не написать ей просто не может.

Писал - вот оно, смотрите (спешит продемонстрировать сканы администрация): большое, красивое, правильное и проникновенное. Без глупостей про пост министра, зато с просьбой себя сберечь. Писал, как президент, как главнокомандующий, как гражданин, как мужчина.

Но тут (сокрушается администрация) вмешались злые силы и решили все испортить, а главное - выставить президента не в самом приглядном свете. Украинскую героиню весь мир поддержал, в России людей, за нее на улицу с плакатами вышедших, «паковали», а он, мол, даже «никакого письма» не писал…

Украинскую героиню весь мир поддержал, в России людей, за нее на улицу с плакатами вышедших, «паковали», а он, мол, даже «никакого письма» не писал…

Поэтому взяли эти плохие и быстро написали «свое» фейковое письмо, а подписались президентом Украины. Ну и, судя по появившимся к вечеру записям телефонных разговоров и прочих пранкерских признаний, сказали украинскому консулу, что они из администрации, и что через адвоката надо Надежде письмо очень срочно передать. Конечно, им надо срочно, а то настоящее - президентское - почти уже на подходе.

Консул, понятно, свое получит. Хотя, конечно, неизвестно - пытался ли он (через МИД, АП или по-другому) информацию о президентском письме, которое прямо-через-него-только-лично поступить может, подтвердить и проверить? Но не это главное.

Главное (подчеркивает администрация) - это то, что, несмотря на все вражеские информационные происки и даже почти удавшуюся попытку дискредитировать - читай «ослабить позиции» - президента Украины, маски были сорваны, а ситуация – объяснена. Ну хоть как-то… И доблестные отечественные спецслужбы могли бы отметиться - отрапортовать на внеочередном брифинге, что оперативно разыскали и обезвредили (для баланса к добробатам – неплохо смотрелось бы).

И доблестные отечественные спецслужбы могли бы отметиться - отрапортовать на внеочередном брифинге, что оперативно разыскали и обезвредили (для баланса к добробатам – неплохо смотрелось бы).

Но печаль в том, что на третьем году войны, мы научились создавать министерство информполитики, проводить хакатоны в СНБО, подменять официальные новости на авторизированных сайтах обрывками твиттов и фб-постами, и тут же в них писать: «Мою страницу ломают!», или - в зависимости от ситуации - просто удалять из сетей уже растиражированные СМИ сообщения (вроде и не было их вовсе). Мы научились на каждом углу проводить бесконечные разноуровневые заседания на тему информационных войн. Вот только воевать в эти войны так и не научились.

Мы научились на каждом углу проводить бесконечные разноуровневые заседания на тему информационных войн. Вот только воевать в эти войны так и не научились.

Можно как угодно сейчас оценивать «письмо президента»: считать «шутками» идиотов-пранкеров, старой практикой фсб-шников через адвоката «заслать маляву», да, как угодно. Но, к сожалению, такая ситуация произошла в принципе, а в АП полдня не могли сподобиться хоть что-то на нее ответить. При том, что «письмо президента» с утра висело в топе всех СМИ.

Во власти - даже внутри себя - вообще нет оперативной коммуникации? Даже по самым актуальным на данный момент вопросам? Вообще нет никаких моделей достойного реагирования, а лучше – недопущения таких ситуаций?

Нет, как информационщики, мы уже привыкли, что пресс-секретари (а, особенно, силовых ведомств), как правило, просто не снимают трубок. А зачем выслушивать часто неприятные и неудобные вопросы, когда телефон можно просто игнорировать? В лучшем случае – «надсилайте запит». В ответ получите пустую отписку. Если вообще получите. Потому что, увы, все заняты информационной политикой, а не информационной работой.

…Возвращаясь к Наде Савченко, в такой тяжелый для нее момент она решила прекратить сухую голодовку по просьбе людей и президента. Просьбе, которая была озвучена в его письме. Письме, которого он не писал. И пусть вместо него написал кто-то другой. Если оно помогло остановить это самоуничтожение от отчаяния в застенке, где нет ни суда, ни правды, это - главное.

Елена Милосердова