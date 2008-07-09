Янукович в день рождения получил от России орден

Сегодня лидер Партии регионов и председатель одноименной фракции в Верховной Раде Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает 58-й день рождения.

Как сообщается на официальном сайте Партии регионов, 9 июля В.ЯНУКОВИЧА наградили российским орденом Святого князя Александра Невского І степени за выдающиеся заслуги и огромный личный вклад в укрепление экономического и культурного сотрудничества между Россией и Украиной.

Как сообщают в Партии регионов, в государственном реестре Российской Федерации эта награда для В.ЯНУКОВИЧА зарегистрирована под номером 042. Решение о награждении принял Национальный комитет общественных наград Российской Федерации.

Справка УНИАН. Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ родился 9 июля 1950 года в г. Енакиево Донецкой области в семье рабочего, украинец.

Образование – высшее, окончил Донецкий политехнический институт (в настоящее время – Донецкий государственный технический университет) по специальности инженер-механик, Украинскую академию внешней торговли, магистр международного права.

Трудовую деятельность начал в 1969 г., работал газовиком Енакиевского металлургического завода, автослесарем, механиком автопредприятия. На протяжении 20 лет работал на руководящих должностях: был генеральным директором производственных объединений – "Донбасстрансремонт", "Укруглепромтранс" и Донецкого областного территориального объединения автомобильного транспорта.

В августе 1996 г. В.ЯНУКОВИЧ назначен заместителем председателя, а в сентябре – первым заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации. С 14 мая 1997 г. по ноябрь 2002 г. состоял в должности председателя Донецкой ОГА, был депутатом Донецкого облсовета. С мая 1999 г. по май 2001 г. – председатель Донецкого облсовета по совместительству.

21 ноября 2002 г. В.ЯНУКОВИЧ был назначен на должность премьер-министра Украины.

4 июля 2004 г. выдвинут Партией регионов кандидатом на пост Президента Украины.

4 августа 2006 года Верховная Рада снова назначила В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

В.ЯНУКОВИЧ - доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии экономических наук Украины, член Президиума Национальной академии наук Украины.

Кавалер орденов "За заслуги" трех степеней, заслуженный работник транспорта Украины, отмечен другими государственными наградами.

Женат, жена Людмила Александровна – домохозяйка.

Имеет двух сыновей: Александра и Виктора.

Занимается спортом (большой теннис), увлекается охотой, голубеводством.