Тягнибок по популярности между Тимошенко и Яценюком

Жители Ивано-Франковска больше всего доверяют премьер-министру Украины, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, председателю всеукраинского объединения «Свобода» Олегу ТЯГНИБОКУ и председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковском пресс-клубе реформ сообщил директор центра «Социоинформ» (г. Львов) Алексей АНТИПОВИЧ, проводивший опрос общественного мнения.

По данным опроса, 57,8% жителей Ивано-Франковска доверяют Ю.ТИМОШЕНКО, 34,5% - О.ТЯГНИБОКУ и 33,8% - А.ЯЦЕНЮКУ.

Также, по словам А.АНТИПОВИЧА, в политических симпатиях ивано-франковцы отдают преимущество Блоку Юлии Тимошенко и ВО «Свобода». Согласно данным опроса, ивано-франковцы считают, что именно эти политические силы могут улучшить ситуацию в городе.

В то же время Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО доверяют 33,5% ивано-франковцев.

Более 35% респондентов считают, что в Украине начался хаос и безвластие, и почти столько же уверены, что Украина находится в состоянии острого политического кризиса. По информации «Социоинформа», каждый второй ивано-франковец оценивает ситуацию в Украине как ухудшающуюся.