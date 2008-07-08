Украинцы думают, что их не туда ведут (соцопрос)

Впервые с момента избрания Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины абсолютное большинство опрошенных (51,8%) не поддержали его деятельность в должности главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, доля респондентов, которые полностью поддерживает деятельность Президента Украины, в начале июня уменьшилась до самого низкого уровня с момента избрания Виктора ЮЩЕНКО. Во второй половине июня несколько возросло число респондентов, которые полностью поддерживают деятельность Президента. Для сравнения: в феврале 2008 года его не поддерживали 32,4% опрошенных, в марте - 41,3%, в апреле - 39,6%, в мае - 44,3%.

Как свидетельствует опрос, в конце июня абсолютное большинство опрошенных (55,8%) не поддерживали деятельность Верховной Рады. Относительно правительства, то в конце июня возросло число респондентов, которые не поддерживают деятельность правительства, и составляет почти половину (49,6%) от всех опрошенных.

Относительно уровня поддержки деятельности Юлии ТИМОШЕНКО, в марте-апреле уровень ее поддержки заметно снизился, по сравнению с февралем, а в начале июня несколько снизился, по сравнению с апрелем, и на протяжении июня фактически не изменился.

На протяжении 2008 года наблюдалось снижение поддержки действий председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, но на протяжении июня его показатели заметно улучшились.

Показатели поддержки действий Виктора ЯНУКОВИЧА несколько хуже, чем в конце прошлого года. С начала года поддержка его действий меняется незначительно.

Отвечая на вопрос: “Если говорить в целом, как Вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?”, только 11,5% респондентов ответили, что события развиваются в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 65,3% опрошенных.

В комментарии Центра Разумкова к результатам опроса отмечается, что эти показатели являются одними из наиболее пессимистических, которые наблюдались с апреля 2004 года. В начале 2008 года происходил непродолжительный рост социального оптимизма (доля тех, кто считал, что события развиваются в правильном направлении, увеличилась в феврале 2008 года до 31%), однако уже в марте произошло снижение данного показателя, которое продолжилось в последующие месяцы.

Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 июня 2008 года.

Всего были опрошены 2016 респондентов, старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым согласно выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.