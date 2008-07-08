Яценюк: скорее всего, политические баталии перенесут на сентябрь

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что решение политического кризиса будет перенесено на осень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР сказал, выступая на конференции «СМИ и законодательная власть – региональное измерение» в Киеве.

«Скорее всего, компромисса не будет, и политические баталии перенесут на сентябрь», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, это единственно реальный сценарий, существующий сегодня.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в государстве наблюдается одно из наиболее острых противостояний за всю историю независимости Украины.

При этом он отметил, что сегодняшняя ситуация в парламенте является следствием политической реформы 2004 года. По его словам, в качестве изменений в Конституцию «впопыхах» были приняты, такая ситуация и есть на сегодняшний день.

Председатель ВР подчеркнул, что на сегодняшний день «большинства нет ни у кого», и поэтому сложилась патовая ситуация.

Говоря о сегодняшнем развитии событий в ВР, А.ЯЦЕНЮК отметил, что голоса за отставку есть, а голосов за изменения в бюджет нет. Он добавил, что сегодня представители БЮТ заблокировали трибуну, требуя принятия изменений в бюджет, поскольку не хотят передавать 30 млрд. грн. бюджетных средств следующему правительству. В то же время А.ЯЦЕНЮК заметил, что нового правительства на сегодняшний день не будет, поскольку не будет новой коалиции.