БЮТ заблокировал трибуну и президиум ВР

Депутаты фракции Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, возле трибуны и президиума ВР сейчас находятся около тридцати народных депутатов этой политической силы.

Депутаты стульями подперли двери, через которые председатель Верховной Рады Украины входит в сессионный зал.

Причины блокирования пока не известны.