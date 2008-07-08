БЮТ заблокировал трибуну и президиум ВР
12:09, 08 июля 2008Политика
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Депутаты стульями подперли двери
Депутаты фракции Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, возле трибуны и президиума ВР сейчас находятся около тридцати народных депутатов этой политической силы.
Депутаты стульями подперли двери, через которые председатель Верховной Рады Украины входит в сессионный зал.
Причины блокирования пока не известны.
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