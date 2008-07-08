Досрочные выборы в Харькове все менее вероятны

Досрочные выборы Харьковского городского председателя, которых добивались представители проправительственной коалиции в Верховной Раде, становятся все менее вероятными. Такое мнение, учтя результаты досрочных выборов в Киеве, выразили представители Комитета избирателей Украины на пресс-конференции в Харькове.

В Киеве на досрочных выборах победили не те, кто обещал дать больше в будущем, а те, кто целеустремленно работал с социально незащищенными гражданами, констатировал председатель Комитета избирателей Игорь Попов. Следовательно, по мнению эксперта, на местных выборах большие шансы на победу имеют те должностные лица и депутаты, которые предварительно принимают избирателей, отвечают на многочисленные письма, оказывают благотворительную помощь. Для Харькова Игорь Попов сделал такой прогноз: «И даже если в Харькове произойдут досрочные выборы мэра — хоть это вряд ли произойдет, — конкуренция будет вестись не между Партией регионов и БЮТ. Конкуренция будет продолжаться между теми, кто реально помогает жителям Харькова». Несмотря на безрезультатность попыток изменить власть в Киеве, окончательно депутаты не отказались от своих планов изменить городскую власть в Харькове. Работа временной парламентской следственной комиссии, которая расследует деятельность городских властей Харькова, продолжается.

Немецкая волна