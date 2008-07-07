Балога: правительству не избежать позора с принятием бюджета

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА прогнозирует, что одобрение Верховной Радой изменений к государственному бюджету на этот год, вероятно, натолкнется на ряд препятствий политического, экономического и организационного характера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента. (Кабинет министров 5 июля утвердил изменения к государственному бюджету-2008 и передал их в ВР – УНИАН).

По словам В.БАЛОГИ, оптимизм правительства относительно утверждения бюджетных корректив до парламентских каникул можно было бы лишь приветствовать, если бы не существовало реальных предпосылок к срыву голосования по этому вопросу.

Глава Секретариата Президента считает, что Кабинет министров должен осознавать риск того, что, по меньшей мере, до осени страна будет жить по смете, изменения к которой должны были быть окончательно приняты еще в марте. «Тот факт, что парламентское большинство и образованное им правительство не смогли еще три месяца назад привести госбюджет в надлежащий вид, уже сегодня следует записать в графу их ощутимых просчетов. Эта правительственно-коалиционная халатность составила высокую цену потерь для национальной экономики и миллионов украинских семей», - заявил В.БАЛОГА.

Он обратил внимание, что Кабмин выносит на рассмотрение Верховной Рады измененный бюджет, не имея обоснованного анализа макроэкономических показателей. В частности, отметил В.БАЛОГА, Национальный банк так и не согласовал с правительством прогнозируемый уровень инфляции до конца года. Также нет четкого понимания относительно приоритетов распределения бюджетных расходов, добавил он.

«Создается впечатление, что правительству важно создать лишь видимость активности в бюджетном вопросе, а не добиться принятия взвешенного, реалистичного финансового документа. Наверно, единственным результатом усилий Кабинета министров относительно принятия изменений к бюджету станет их публичная презентация. Назначенное на понедельник бюджетное представление в "Украинском доме" свидетельствует также и о том, что Кабмин априори не намеревался корректировать статьи госбюджета по итогам совещания у Президента относительно макроэкономических показателей", считает В.БАЛОГА.

Поэтому, уверен он, "все заявления правительства о том, что бюджет составлен с учетом предложений главы государства и НБУ, являются лишь словесной маскировочной сеткой. Это исключительно правительственный бюджет».

Еще одним аргументом в подтверждение предположения о трудностях в принятии бюджетных изменений В.БАЛОГА назвал внутренние проблемы в коалиции. Он не исключил, что внекоалиционные фракции в очередной раз не будут голосовать, чтобы продемонстрировать общественности фактическое отсутствие большинства в Раде. Кроме того, по мнению главы Секретариата Президента, по политическим соображениям они вряд ли согласятся разделить ответственность за решение, к подготовке которого не были привлечены. Потому, по словам В.БАЛОГИ, "в этой ситуации единственным основанием для оптимизма коалиции является утверждение премьера Ю.ТИМОШЕНКО о полном комплекте в большинстве даже после выхода двух депутатов".

«Конечно, уравнение 226-2=228 является новым словом в арифметике, однако для результативного голосования, без привлечения голосов других фракций, это все-таки не поможет», - отметил он.

Глава Секретариата также обратил внимание на то, что многие народные депутаты из фракций большинства сейчас физически отсутствуют в Киеве, и потому для лидеров коалиции будет весьма сложно обеспечить конституционный принцип «один депутат – один личный голос». Для того, чтобы гарантировать безукоризненную процедуру голосования за бюджет, нужно, по словам В.БАЛОГИ, по меньшей мере, провести расходную кампанию по мобилизации народных депутатов, некоторые из которых уже давно вне всех возможных достижимых зон. Несомненно, депутаты от оппозиции скрупулезно будут контролировать процесс голосования, добавил он.

В связи с тем В.БАЛОГА отметил, что правительство, хорошо осознавая все проблемные моменты принятия изменений к госбюджету, "играет на общественных ожиданиях, и потому активно действует в сфере пиара".

«Время на утверждение в Верховной Раде бюджетных корректив упущено, это очевидно всем, и в первую очередь – самим правительственным чиновникам. Потому Кабмин сейчас разгоняет информационные волны, чтобы создать иллюзию своей производительной работы в этом вопросе. В случае провала голосования правительство получает громоотвод – парламент – и преспокойно ожидает осени, чтобы повторить бюджетную песню со словами о действенности коалиции. Однако Кабмину не стоит утешаться расчетом на то, что ему удастся избежать ответственности за позор с принятием госбюджета. Это вопрос, который нужно будет как-то объяснять едва ли не каждому украинцу», – отметил глава Секретариата Президента.