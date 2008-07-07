Драка Луценко с Черновецким таки не была должностным преступлением

Апелляционный суд города Киева оставил без изменений постановление Подольского районного суда столицы от 3 июня этого года, которым признано незаконным возбуждение Генеральной прокуратурой уголовного дела в отношении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, резолютивную часть соответствующего постановления сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда. Таким образом, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, а жалоба представителей прокуратуры оставлена без удовлетворения.

Как отмечается в резолюции, полный текст постановления будет объявлен 11 июля в 10.30.

Как сообщил журналистам в комментарии относительно постановления суда адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО, «мы очень довольны решением суда. На суд, я думаю, осуществлялось большое давление, но у суда хватило мужества принять законное решение, которое базируется на законе, а не на политике».

При этом адвокат не исключил, что представители Генпрокуратуры по этому поводу будут подавать кассационную жалобу в Верховный Суд. «Я абсолютно уверен: если на Верховный Суд будет осуществляться давление, но он выстоит, решение останется без изменений», - заметил Ю.МАРТЫНЕНКО.

В свою очередь, представители в суде от Генпрокуратуры подтвердили мнение адвоката относительно возможности обжалования решения апелляционного суда в кассационном порядке, но заметили, что окончательное решение по этому поводу будет приниматься после изучения полного текста постановления.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО было возбуждено после инцидента с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, который произошел 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО с “нанесение легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

Третьего июня Подольский районный суд Киева отменил постановление Главного следственного управления по особо важным делам Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против Ю.Луценко, поскольку в предоставленных суду материалах не усматривается, что Ю.ЛУЦЕНКО совершил должностное преступление, находясь 18 января этого года на заседании СНБО, где нанес легкие телесные повреждения мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Также суд признал, что Ю.ЛУЦЕНКО не злоупотреблял властью или служебными полномочиями, используя в августе 2006 года самолеты Внутренних войск МВД Украины.

Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на постановление Подольского райсуда столицы.