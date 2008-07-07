В НУ-НС заявили Тимошенко: сепаратные переговоры до добра не доведут

Если премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет вести сепаратные переговоры за пределами коалиции, то изменения к государственному бюджету приняты не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил в интервью журналистам член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Анатолий МАТВИЕНКО.

По его словам, фракция НУ-НС может пойти на то, чтобы принять изменения к бюджету в первом чтении, если им твердо пообещает с парламентской трибуны сама премьер-министр или же министр финансов, что принципиальные позиции НУ-НС будут учтены при подготовке изменений к бюджету ко второму чтению.

«Но если мы хотим договориться с одними на первое чтение, а завтра с другими – о втором чтении, то тогда Президент их не подпишет, и этот закон не вступит в силу. Здесь важно не вести сепаратные переговоры», - подчеркнул А.МАТВИЕНКО.

По его убеждению, НУ-НС и БЮТ должны совместно договориться об основных параметрах изменений к бюджету, а затем совместно искать партнеров, которые могли бы приобщиться к голосованию за соответствующие изменения.

Информируя о сегодняшней встрече Президента с фракцией НУ-НС, А.МАТВИЕНКО отметил, что В.ЮЩЕНКО выразил свою позицию относительно соответствующих изменений к бюджету. В частности, по словам А.МАТВИЕНКО, речь шла о том, что необходимо увеличить финансирование НАК «Нафтогаз Украины», Аграрного фонда, Вооруженных сил и тому подобное. Говорилось и о необходимости сдерживать увеличение социальных расходов: «Социальные расходы, если мы не хотим дальше раскручивать инфляцию, очевидно, должны быть аргументированно умерены».

При этом А.МАТВИЕНКО отметил, что Президент не навязывал фракции свою точку зрения, а просил очень детально проанализировать изменения к бюджету.

В то же время сам А.МАТВИЕНКО сомневается, что правительство очень заинтересовано в принятии изменений к бюджету.

«Логику, - которую заложила Ю.ТИМОШЕНКО в бюджет, – социальных расходов она изменить не может, поскольку это ее стратегия президентских выборов; а закладывать их (социальные расходы – УНИАН) опасно – тогда она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) может завалиться в инфляционном водовороте», - сказал А.МАТВИЕНКО.

Он считает, что намного проще было бы говорить, что Ю.ТИМОШЕНКО хотела увеличить социальные расходы, но парламент не поддержал этого.