Телеканал Интер накликал гнев Тимошенко

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины заявляет о грубом искажении интервью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которое она дала телеканалу "Интер".

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

«Интервью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которое она дала телеканалу “Интер” 5 июля, было грубо искажено, ответы на вопрос вырваны из контекста и немотивированно и безосновательно сокращены, суть самого интервью руководителя украинского правительства нивелирована", - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров уполномочено заявить, что с сегодняшнего дня премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО будет давать интервью и комментарии этому телеканалу только в режиме прямого эфира, когда будет иметь гарантии, что ее высказывания и оценки не будут искажены и фальсифицированы и вырваны из контекста, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в эфире телеканала «Интер» премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что новые цены на газ, который Украина получает из России, на 2009 год будут известны после 15 сентября 2008 года, и что газ для предприятий в Украине продается по цене ниже 300 долларов за тысячу кубометров.

Также она заявила, что не боится отставки, “потому что под это даже близко голосов в парламенте нет»; что, невзирая на непринятую Программу действий правительства, Кабмин отвечает за все, что происходит в стране; что по результатам июня может заявить об остановке роста инфляции в стране, и что ответственность за повышение цены на хлеб в регионах лежит на местной власти и тому подобное.