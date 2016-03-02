Яценюк срочно покинул заседание правительства со словами "Я к Порошенко"

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания Кабинета министров Яценюк обратился к вице-премьер-министру Вячеславу Кириленко с просьбой: "Я к Порошенко. Допроведите (заседание), пожалуйста".

После этого Яценюк ушел из зала заседаний правительства.

Читайте такжеАбсолютное большинство демократических сил ВР готовы к созданию новой коалиции и нового правительства - Гройсман