Яценюк срочно покинул заседание правительства со словами "Я к Порошенко"

15:30, 02 марта 2016
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк покинул заседание правительства и пошел на встречу к президенту Украины Петру Порошенко.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания Кабинета министров Яценюк обратился к вице-премьер-министру Вячеславу Кириленко с просьбой: "Я к Порошенко. Допроведите (заседание), пожалуйста".

После этого Яценюк ушел из зала заседаний правительства.

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