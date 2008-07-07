Советник Тимошенко считает Партию регионов филиалом российской ФСБ

"На прошлой неделе Партия регионов сказала, какую она хочет Конституцию. И единственный из этого вывод: Партия регионов - это филиал российской ФСБ, потому что мировоззрением здесь руководит путинско-медведевское ФСБ. И именно господин Янукович является сторонником упомянутой идеологии - речь идет о позициях относительно вступления в ЕС, НАТО и тому подобное", - заявил 6 июля во время встречи с избирателями во Львове советник премьер-министра Украины по энергетическим вопросам, народный депутат Украины от БЮТ Олекса Гудыма.

По его словам, сегодня "ни одна нормальная политическая сила не хочет сотрудничать с Партией регионов". "Никто. Даже коммунисты, и даже Литвин уже уши навострил", - объяснил нардеп.

Zaxid.net