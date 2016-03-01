Гройсман выступает за полное выполнение рекомендаций Кокса по модернизации Рады

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал сегодня в Брюсселе украинским журналистам. (Кокс 29 февраля в Брюсселе представил отчет с рядом рекомендаций, которые позволят улучшить работу ВР – УНИАН).

Читайте такжеАбсолютное большинство демократических сил ВР готовы к созданию новой коалиции и нового правительства - Гройсман

«Самое главное сейчас – внедрение этого плана. Поэтому я вышел с инициативой и обратился к Шульцу (Мартин Шульц – президент ЕП) и Пленковичу (Андрей Пленкович – глава делегации ЕП в Комитете ассоциации) с предложением расширить мандат президента Кокса на совместное осуществление этих реформ. Я считаю, что команда парламента, команда наших европейских партнеров во главе с Коксом может быть эффективной. Важно не просто написать план реформ, а нужно его внедрить», - подчеркнул председатель ВР.

Гройсман отметил, что, с его точки зрения, каждая из рекомендаций имеет под собой почву. «Я лично считаю, что все 52 рекомендации должны быть выполнены. Конечно, это будет диалог в стенах украинского парламента. Я буду убеждать своих коллег максимально быстро двигаться в этом вопросе», - заявил он.

При этом Гройсман заметил, что оптимистично настроен по этому поводу, потому что «слышу сегодня позицию коллег - лидеров фракций, народных депутатов, руководителей комитетов, представителей гражданского общества – они очень положительно оценивают этот план».

«Все украинское общество видит, что парламент нуждается трансформациях и изменениях. Поэтому план действий уже есть. Мы договорились с президентом Шульцем, перейдем ко второму этапу – это его внедрение. Я положительно впечатлен реакцией моих коллег – лидеров фракций, которые присутствовали на презентации, и депутатов», - добавил председатель ВР Украины.

Кроме того, он сообщил, что провел в Брюсселе ряд встреч с представителями различных политических групп. «Мы имеем полную поддержку Украины в восстановлении территориальной целостности и понимание того, что санкции должны быть продлены до тех пор, пока Россия не выполнит Минские договоренности», - отметил спикер.

Также, по словам Гройсмана, он встретился с президентом Комитета регионов ЕС, с которым был определен общий план действий по децентрализации и местного самоуправления. «На поддержку этой реформы будет направлено 97 млн евро», - сообщил глава ВР.

Гройсман также сообщил, что будет встречаться с европейским комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом относительно безвизового режима. При этом он заверил, что украинский парламент сделает все, чтобы безвизовый режим был введен уже в этом году.