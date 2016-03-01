Янукович готов вернуться в Украину в качестве президента - адвокат

15:00, 01 марта 2016
Политика
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Адвокат Виктора Януковича сообщил о планах экс-президента вернуться в Украину в качестве "легитимного".

REUTERS

Об этом рассказал адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк, передает "Главком".

"У него есть намерение вернуться в Украину, и для этого будут предприниматься правовые шаги. Янукович с себя полномочий президента не слагал и не самоустранялся от руководства страной. Процедура отстранения его с должности была проведена с грубым нарушением Конституции Украины", - сказал Сердюк.

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По словам адвоката, Янукович не объявлен в международный розыск и может спокойно передвигаться по миру, "но существует угроза его жизни".

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Как сообщал УНИАН, ранее генпрокурор Виктор Шокин заявил, что экс-президент Виктор Янукович может быть экстрадирован в Украину после того, как будет завершен конфликт на Донбассе.
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