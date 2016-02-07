Шокин ожидает экстрадиции Януковича сразу же после окончания войны на Донбассе

Об этом в интервью "Подробностям" на телеканале Интер заявил Генпрокурор Виктор Шокин.

"Дело против него фактически завершено. Понятно, что он руководил всем процессом через своих соратников, своих людей - и убийствами на Майдане, всем-всем руководил Янукович", - заявил Шокин.

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При этом он выразил уверенность, что Янукович будет привлечен к ответственности, передает Украинская правда.

Комментируя вопрос, что для этого нужно, Шокин отметил: "Как только война на востоке Украины завершится - а я на это надеюсь, - здравый смысл и торжество международного закона восторжествует, и мы получим Януковича обратно в Украину".

Как сообщал УНИАН, ГПУ требует внести изменения в закон "О Государственном бюро расследований", поскольку с 1 марта 2016 года может прекратиться расследования дел Евромайдана.