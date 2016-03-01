Посол Турции в Украине объяснил, почему его страна не присоединилась к санкциям против РФ

Об этом посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель сказал в интервью газете "День".

Дипломат пояснил, что существует несколько причин, почему Турция не присоединилась к санкциям ЕС против России.

"Прежде всего, эти санкции принимались без участия Турции. Мы принадлежим к Западноевропейскому союзу и Европейскому сообществу наций. И когда принимаются важные решения, мы тоже должны принимать в этом участие. Поэтому нельзя ожидать, что мы автоматически будем присоединяться к решениям, которые были приняты без согласования с нами", - сказал он.

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В то же время посол отметил, что Турция находится в регионе с таким количеством проблемных соседей, что в любой момент всегда возле нее есть страна, против которой применены санкции.

"У нас есть принцип: мы присоединяемся к санкциям, когда они обязательны для всех, - это санкции ООН. Существует еще третья важная причина. Санкции - не всегда лучший инструмент на все случаи жизни. Скажем, сейчас действуют европейские и американские санкции против РФ, но это вовсе не означает, что торговля ЕС и США с Россией прекратилась. Торговля Турции с Россией не имеет стратегического характера. мы продаем одежду, фрукты, но мы покупаем много газа, как обычно делала Украина. Таким образом, наше присоединение к санкциям не принесло бы ожидаемого результата", - сказал Тезель.

Комментируя инцидент со сбитым турецкими Военно-воздушными силами Су-25, посол отметил, что Россия объявила целый ряд мероприятий и начала некоторые из них реализовать.

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"Мы пытались не усугублять напряженность, поскольку от этого пострадают многие. И сама Турция также почувствует негативное влияние этих санкций, так же, как Россия. Мы хотим увидеть, каким будет ход событий, и держим двери открытыми. Это не позиция слабости. Что бы мы не делали, мы будем действовать законно и в рамках международного права, и наша реакция будет разумной. Мы понимаем необходимость терпения при определенных условиях, но в случае необходимости примем наши собственные контрмеры", - сказал дипломат.

По его словам, "вполне возможно, россияне, наконец, увидят, что существуют пределы тому, что они могут сделать".

"Россия, к сожалению, создает проблемы своим соседям, в том числе нашим союзникам по НАТО, из-за чего изменилась панорама безопасности, что очень повлияло на Украину. Теперь Россия действует в Сирии, за тысячи километров от своих границ", - отметил Тезель.