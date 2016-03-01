Депутаты Рады должны получать достойную зарплату, чтобы быть независимыми - евродепутат Хармс

Такое убеждение высказала сопредседатель группы Зеленых Европейского парламента Ребекка Хармс на семинаре «Открытость, прозрачность и подотчетность: представительная роль парламента», проходящем в рамках «Украинской недели» в Европейском парламенте, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Кто платит депутатам парламента, кто стоит за их доходами? Или это государство, и, следовательно, мы можем говорить, что этот депутат представляет интересы граждан государства, или этот доход гарантирован государством только маргинально, и тогда кто же по-настоящему оплачивает депутата парламента? ... Не только полицейские новой полиции должны получать более или менее достойный доход, но и депутаты парламента должны иметь доход, который бы гарантировал их независимость от тех, кто сейчас платит, для того, чтобы влиять на политику в Верховной Раде», - считает Хармс.

По словам евродепутата, она затронула проблему, которая давно существует в Украине.

«Если граждане хотят, чтобы депутаты парламента работали ради них, они должны им платить достаточно, не столько, чтобы они могли жить слишком роскошно, но чтобы жизнь была достойной и давала возможность депутатам выполнять свою работу наилучшим способом», - пояснила Хармс.

Депутат также считает «чрезвычайно важным» лишить бизнесменов влияния на политиков.

«Большой бизнес, как в Украине называют олигархов, надо отделить от работы политиков. Если этого не будет, я боюсь, что в Украине вы не сможете успешно бороться с коррупцией», - отметила Хармс.