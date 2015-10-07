Порошенко забыл, что обещал военным тысячу гривен зарплаты в день – Куприй

По мнению нардепа, это поможет усилить обороноспособность армии.

«Не все понимают степень нагрузки на психику, физической нагрузки на военнослужащих в тяжелых условиях войны. Когда подписан контракт на 3 года или больше, человек иногда срывается, хочет отдохнуть. А заключение контрактов на полгода даст возможность увидеть родных, вернуться к семье. Главное – чтобы даже после окончания контракта человек имел возможность, побыв дома, возобновить контракт и продолжить службу», – считает Куприй.

В целом же Украина нуждается в переходе на контрактную службу в армии и большей поддержке добровольцев на законодательном уровне, уверен политик. Ведь несколько прошедших волн мобилизации показали свою неэффективность: набирают молодых парней, которые морально и психологически часто не готовы воевать. "Буквально на днях я был в одной психоневрологической больнице: главврач жаловалась, что чаще всего к ним поступают парни из АТО, которых набирали во время мобилизации", – рассказал депутат.

Именно поэтому, по его мнению, нужно поддерживать добровольцев – людей, которые по зову сердца хотят защищать Украину, обеспечивать их всем необходимым. Таких людей, уверяет Виталий Куприй, очень много. «Да и забыл Петр Порошенко о своем предвыборном обещании. Он говорил, что военные будут получать не меньше 1 тысячи гривен в день. Высокая зарплата – высокий мотиватор. А в условиях кризиса и тотального обнищания населения наши парни, воюющие в АТО, получая высокую зарплату, знали бы, что их семьи обеспечены. Это бы поднимало моральный дух ребят», – сказал политик.