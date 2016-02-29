Абсолютное большинство демократических сил ВР готовы к созданию новой коалиции и нового правительства - Гройсман

Об этом он заявил в Европейском парламенте во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Мартином Шульцом.

«Абсолютное большинство демократических сил украинского парламента готовы к созданию новой коалиции, нового правительства и выполнению всех необходимых реформ и внедрения европейской интеграции нашего государства», - отметил он.

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Гройсман отметил, что «сейчас много говорят о политическом кризисе в Украине».

«Я хочу предостеречь всех - не нужно преувеличивать этот кризис», - сказал председатель ВР.

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