Абсолютное большинство демократических сил ВР готовы к созданию новой коалиции и нового правительства - Гройсман

19:02, 29 февраля 2016
Политика
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"Абсолютное большинство демократических сил" украинского парламента готовы к созданию новой коалиции и нового правительства, заявляет председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

фото: УНИАН

Об этом он заявил в Европейском парламенте во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Мартином Шульцом.

«Абсолютное большинство демократических сил украинского парламента готовы к созданию новой коалиции, нового правительства и выполнению всех необходимых реформ и внедрения европейской интеграции нашего государства», - отметил он.

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Гройсман отметил, что «сейчас много говорят о политическом кризисе в Украине».

«Я хочу предостеречь всех - не нужно преувеличивать этот кризис», - сказал председатель ВР.

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