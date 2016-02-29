Из всех лидеров фракций декларацию показала только Тимошенко, у которой 75,6 тысяч гривень дохода

В эту сумму входят заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.

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Вместе с тем задекларированы доходы, полученные (начисленные) из источников вне пределов Украины (Чехия) членами семьи Тимошенко, в сумме $138 тыс. (перечислены в гривни - 3 048 125).

Юлия Тимошенко в собственности, согласно декларации, не имеет автомобилей, зато у членов ее семьи – их 3: Mercedes Benz GL 350 (не указан год выпуска), ГАЗ 14 "Чайка" 4250 куб. см, 160 кВт (1983 год выпуска), CDL 2987 куб. см, 190 кВт (2014 года выпуска).

В декларации указано, что Юлия Тимошенко арендует жилой дом площадью 588 кв. м, но не указана сумма платы за аренду. Кроме того, указана квартира площадью 59.4 кв. ми указано, что речь идет о "праве на пользование".

Также, согласно декларации, Тимошенко имеет вклад в АО "Ощадбанк" в сумме 485 тыс. 971 грн. А члены ее семьи имеют вклады в сумме 2 989 650 в "Фидобанке". Кроме того, размер вклада в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации составляет 1 178 990 грн в ООО "Геофорс", ООО "Фармасепт", ООО "Проект А", ООО "Евразийский торговый дом", ООО "Агросоюз финекс", ООО "Леди Ю", ООО "Деосепт", ООО "Радекс-Триполье", ООО "Радекс-групп" .

По состоянию на сегодня на сайте Верховной Рады отсутствуют декларации о доходах за 2015 год лидеров фракций "Блока Петра Порошенко" Юрия Луценко, "Народный фронт" Максима Бурбака, Радикальной партии Олега Ляшко, "Самопомич" Олега Березюка и "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.